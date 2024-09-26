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  • Семак о «Краснодаре»: «Один из претендентов на чемпионство. В прошлом сезоне он смотрелся очень хорошо, сейчас тоже играет достаточно уверенно»
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Семак о «Краснодаре»: «Один из претендентов на чемпионство. В прошлом сезоне он смотрелся очень хорошо, сейчас тоже играет достаточно уверенно»

Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Краснодаром».

«Зенит» сыграет с «быками» на выезде в 10-м туре Мир РПЛ. Встреча состоится 28 сентября. 

– В чем сила нынешнего «Краснодара», если учесть, что сезон для него начался непросто, но перед субботним матчем у команды в чемпионате ноль поражений и шесть побед подряд?

– И в прошлом сезоне «Краснодар» смотрелся очень хорошо, в итоге команда добилась хорошего результата. Сейчас он тоже играет достаточно уверенно, у команды хороший баланс между атакой и обороной. В принципе, это один из претендентов на чемпионство в этом сезоне.

– Меняется ли подготовка к матчу и тренировочный процесс перед долгим выездом, когда дорога занимает почти 12 часов?

– Нет, сдвигается немножко расписание, но это больше рабочие моменты. Что касается самой подготовки, нет, готовимся как обычно.

– В каком физическом состоянии подходит к игре «Зенит» и есть ли шанс у Максима Глушенкова провести полный матч?

– Посмотрим, проанализируем. Шанс есть, Максим уже вышел, немного сыграл в прошлой игре. Будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях – именно по функциональному состоянию. И уже тогда примем решение, сколько он сможет сыграть.

– Когда два лидера встречаются в 10‑м туре, можно ли сказать, что это некий промежуточный финиш?

– Нет, конечно. Это даже не первый круг, а 10‑й тур. Хотя, конечно, интерес к игре особый, потому что встречаются команды, занимающие на сегодняшний день первое и второе место. В последние годы матчи между «Зенитом» и «Краснодаром» всегда проходят очень интересно и в упорной борьбе, но говорить глобально о распределении мест, конечно, преждевременно.

– В последние годы матчи между «Зенитом» и «Краснодаром» на юге страны чаще приходились на весну и получались очень эмоциональными и результативными. На этот раз встречаетесь осенью. Время года имеет значение?

– Конечно, имеет – в плане турнирного положения. Напряжение к концу сезона, безусловно, выше, и ошибки имеют большую силу, нежели в начале.

– Кто не сможет сыграть в Краснодаре?

– В этом плане ситуация практически не меняется. Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет или не будет готов сыграть. А по травмированным: точно не могут сыграть Родригао и Волков. Последний выбыл надолго – думаю, что до зимнего перерыва этот вопрос можем не поднимать.

Что касается Родригао, то ждем его в ближайшее время. Еще к большому сожалению, Миша Кержаков тоже получил травму и не сможет помочь.

– Его заменит вратарь из молодежки?

– Да. Посмотрим, кто из «Зенита‑М» или из «Зенита‑2» будет доступен, того возьмем с собой в Краснодар и в дальнейшем будем использовать одного из голкиперов для подготовки, для тренировочной работы в нашей команде.

– Перед предыдущим матчем с «Факелом» вы сказали, что есть вариативность и есть возможность менять схему в зависимости от соперника. Задумываетесь ли над этим перед игрой с «Краснодаром»?

– Перед каждой игрой мы смотрим на состояние наших игроков, анализируем игру соперника. Если нужно вносить какие‑то изменения в структуру нашей игры, делаем это или перед игрой, или по ходу матча, в зависимости от того, как складывается встреча, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoМихаил Кержаков
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoИльзат Ахметов
logoМатч ТВ
logoРодригао
logoМаксим Глушенков
logoСергей Волков
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