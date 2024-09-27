Угаров о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Будут играть на ничью, чтобы остаться при своих. Не вижу у «Зенита» той мощи, которая была в начале чемпионата»
Команды сыграют в 10-м туре РПЛ в субботу, 28 сентября.
– Очень сложно сказать, как «Зенит» будет играть в этом матче, на что Семак будет делать ставку. Лично мне кажется, что петербуржцы в этом матче будут играть на ничью, так же как и «Краснодар». Чтобы по факту всем остаться при своих.
– «Зенит» может отдать инициативу в этой игре сопернику?
– «Зенит» вообще как-то часто стал отдавать инициативу: вспомнить хотя бы матч с «Факелом».
Я не вижу сейчас той мощи, которая была в начале чемпионата. Почему так – надо спрашивать у тренерского штаба. Результат есть, но нет игры. Но если есть задача желать результат – окей.
– «Игра забудется – очки останутся» – разве это не любимая поговорка всех футболистов?
– Если в этом плане, то тогда, конечно, можно вдесятером обороняться и добывать очки. Как в свое время «Рубин» с Бердыевым, дважды ставший чемпионом. Такой стиль игры был. Но у «Зенита» я какого-то видения игры не вижу.
– Думаете, в Краснодаре не будет феерического футбольного шоу?
– Шоу сейчас можно увидеть только в матче ветеранов! А здесь люди будут играть на результат, потому что на кону стоит дальнейшее развитие чемпионата. Первое – не проиграть, второе – забить, если получится, – заявил бывший полузащитник «Зенита».
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