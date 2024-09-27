Сергей Юран: «Зенит» на 1-м месте – российский тренер. «Краснодар» на 2-м – российский тренер. «Локомотив» на 3-м – российский тренер. И для чего нам иностранцы здесь?»

Сергей Юран считает, что иностранных тренеров клубам Мир РПЛ звать нет смысла.

«Турнирную таблицу нужно посмотреть. «Зенит » на первом месте, у них российский тренер. «Краснодар » на втором месте, у них российский тренер. И «Локомотив » на третьем месте, у них российский тренер. Вот и весь ответ...

И для чего нам иностранцы здесь?» – сказал бывший главный тренер «Пари НН».