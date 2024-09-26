Депутат Свищев о Пьяниче: «Если он приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет? Это хорошо для спортсменов, которые едут сюда развивать карьеру, не боясь»
Дмитрий Свищев отреагировал на извинения Миралема Пьянича за слова о России.
В 2022 году хавбек выступил против проведения матча сборных России и Боснии и Герцеговины.
«Правильная позиция и мужской поступок. Надеюсь, он искренен. Может быть, действительно его слова неправильно перевели.
Если он действительно сейчас приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет? Это правильно по отношению и к другим спортсменам, которые хорошо относятся к России, едут сюда развивать свою карьеру, не боясь», – сказал депутат Госдумы.
Пьянич извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
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