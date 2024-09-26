Сорокин о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Просто неосторожная фраза, мне кажется – не будем судить строго. Чем больше у нас интеграции с мировым футболом, тем лучше»

В РФС прокомментировали переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

Хавбек в свое время был против матча сборных России и Боснии и Герцеговины. В связи с переходом в ЦСКА некоторые публично вспомнили об этом. После подписания контракта Пьянич извинился за свои высказывания: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт».

«Для ситуации в целом хорошо, что к нам едут, не боятся. Конечно, для РПЛ это положительно, это игрок высокого уровня. Он не осуждал. Мне кажется, что просто неосторожная фраза была, не подумал, судить строго не будем. Бывает, что люди что-то говорят, а потом происходит переосмысление, у всех такое бывает.

Чем больше у нас интеграции с мировым футболом, тем лучше глобально, независимо приезд к нам иностранных игроков или отъезд наших игроков за рубеж, мы являемся частью футбольной семьи, да, сейчас есть определенные сложности», – сказал советник президента РФС Алексей Сорокин.