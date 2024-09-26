Точилин об извинениях Пьянича: «Значит, тогда говорил не от чистого сердца, а от той конъюнктуры, которая исходила от его страны. Сейчас уже нет смысла на этом делать акцент»
Армейцы подписали с 34-летним полузащитником однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.
– Пьянич уже звезда РПЛ, если брать его статус. Посмотрим, как он себя реализует. Пьянич – хороший футболист. Если бы Миралем пришел в наш чемпионат 5 лет назад, он был бы самым топовым игроком РПЛ. Непонятно, как быстро он адаптируется. Согласен, что это очень громкий трансфер.
– Пьянич уже извинился в интервью за свои слова про отмену матча со сборной России, сказанные два года назад. Теперь футбольная общественность будет к нему по-другому относиться?
– Значит, два года назад Пьянич говорил не от чистого сердца, а от той конъюнктуры, которая исходила от его страны на тот момент. Сейчас уже не вижу смысла на этом делать акцент. Пьянич должен своими действиями на поле показать, что он классный футболист и приехал сюда приносить пользу ЦСКА, – заявил бывший игрок «Динамо».
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