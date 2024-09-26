Журова про извинения Пьянича: «Хорошо, что наша страна перевоспитала человека и он встал на нашу сторону. В Европе его будут жестче критиковать. Нам еще поддержать придется Миралема, похоже»
– Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами. Потому что вопросы ему будут задавать болельщики. И что он будет отвечать? «Мне хороший контракт предложили»?
Посмотрим, что теперь напишут про него. Думаю, в Европе его будут жестче критиковать, чем в России. Мы же всегда все прощаем.
– Уже начали в социальных сетях оскорблять украинцы.
– Ну вот, видите… Похоже, что нам еще поддержать придется Миралема. Сказать: «Парень, держись!»
А так, хорошо, что наша страна перевоспитала человека и теперь он встал на нашу сторону. Человеку свойственно ошибаться. Мы умеем прощать тех, кто меняет свое мнение, – сказала депутат Государственной думы.
Пьянич извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт»
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