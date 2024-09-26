Депутат Милонов о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Тогда люди не обладали объективной информацией. Сейчас европейцы понимают, что здесь у них есть будущее»

Виталий Милонов прокомментировал переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

В сентябре 2022 года полузащитник выступил против проведения товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины, за которую он в то время выступал. Встреча в итоге не состоялась.

«Я бы не стал говорить, что Пьянича прогнули. И не могу утверждать, говорил он что-то или нет. Но тогда была одна ситуация – люди жили в определенном информационном окружении, не обладали объективной информацией. Но сейчас европейцы переходят к нам и понимают, что в России у них есть будущее. Это неплохо.

В любом случае, не надо превращать переход Пьянича в политическое действо. Человек переходит не потому, что в этом есть какие-то подспудные моменты, он просто он хочет играть в русском клубе. И замечательно, если будет играть хорошо», – сказал депутат Госдумы.

Что говорил Пьянич об игре с Россией и почему она не состоялась