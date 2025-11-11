Робертсон о незасчитанном голе «Ливерпуля» в матче с «Ман Сити»: «Cчитаем, что это правильный гол. Не думаю, что вратарь находился в поле моего зрения»
Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» забил правильный гол в ворота «Манчестер Сити».
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о незасчитанном голе Вирджила ван Дейка в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).
«Мы считаем, что это правильный гол. Но не стану это комментировать – пускай этим займутся другие.
На мой взгляд, момент выглядел так, будто я уклонился от мяча, и не думаю, что вратарь находится находился в поле моего зрения.
Но таковы правила, которые нам объяснили в начале сезона. Поэтому немного сложно принять отмену гола», – сказал Эндрю Робертсон.
«Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити». В клубе считают, что Робертсон не мешал Доннарумме
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
