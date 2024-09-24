«Реал» следит за переговорами Хакими и «ПСЖ» по контракту. Парижане настроены позитивно
Ашраф Хакими ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта.
Действующее соглашение марокканского защитника с парижским клубом рассчитано до 2026 года. Стороны обсуждают возможность продления сотрудничества, переговоры идут хорошо.
За ситуацией следит «Реал» – мадридцы заинтересованы в подписании игрока в случае, если новый контракт не будет подписан, пишет As.
Отмечается, что в «ПСЖ» настроены позитивно – у игрока сложились хорошие отношения с главным тренером Луисом Энрике и руководством клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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