«Реал» следит за переговорами Хакими и «ПСЖ» по контракту. Парижане настроены позитивно

Ашраф Хакими ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта.

Действующее соглашение марокканского защитника с парижским клубом рассчитано до 2026 года. Стороны обсуждают возможность продления сотрудничества, переговоры идут хорошо .

За ситуацией следит «Реал » – мадридцы заинтересованы в подписании игрока в случае, если новый контракт не будет подписан, пишет As.

Отмечается, что в «ПСЖ » настроены позитивно – у игрока сложились хорошие отношения с главным тренером Луисом Энрике и руководством клуба.