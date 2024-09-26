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  • Сафонов о бывшей жене и 238 млн рублей на ребенка: «Это маразм и ненормально. Не было ни месяца, чтобы я игнорировал платеж по алиментам, а с дочерью не дают видеться»
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Сафонов о бывшей жене и 238 млн рублей на ребенка: «Это маразм и ненормально. Не было ни месяца, чтобы я игнорировал платеж по алиментам, а с дочерью не дают видеться»

Матвей Сафонов высказался о суде с бывшей женой из-за ребенка и алиментов.

Напомним, Сафонов выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Сообщалось, что задолженность голкипера «ПСЖ» перед бывшей женой по алиментам на дочь составляла 59,23 млн рублей.

– Как реагируете на все происходящее?

– К новостям уже привык. Вначале было плохо, сейчас нормально. Моментами мне становится неприятно и тяжело, потому что в СМИ появляется ложная информация, которую обсуждают. Ситуация совершенно не такая, какой ее рисуют в СМИ.

За что я борюсь? За свои права – за право видеться с дочерью, которую я не видел уже больше года. Сейчас ей исполнилось три. Последний год, что я был в России, меня полностью игнорировали. И меня, и моих родственников.

Сложилось впечатление, что хотели вырезать меня из сознания дочери, чтобы она просто забыла и не помнила меня. А сейчас как раз возраст, когда формируется сознание ребенка. Наверняка дочка про меня даже не слышала и ей ничего не рассказывали.

 – Не дают даже созваниваться?

– Игнорируют. После переезда в Париж на все мои вопросы о том, почему мне не дают видеться дочерью, шли смешные отмазки: «Ты никогда не говорил, что хочешь увидеться и не назначал дату». Но это бред, потому что я постоянно писал и звонил! Мне просто не отвечали, я даже не знаю, в каком городе они находятся.

Писали, что я не платил алименты, но не было ни одного месяца, чтобы я игнорировал платеж! Этих денег хватает с головой. Понятно, что это не пять и не три миллиона, но это хорошие деньги, которых хватит на жизнь как в Москве, так и в Краснодаре.

В СМИ недавно выложили ее запросы на ребенка на 238 миллионов рублей до 18 лет. 36 часов занятий еженедельно. В связи с этим единственный вопрос: нужно ли мне обращаться в органы опеки из-за того, что над дочерью издеваются? Я думаю, что все, кто слышал об этом, понимают, что это просто маразм и ненормально.

– Из вас просто хотят выбить деньги?

– В суде первой инстанции моя бывшая супруга утверждала, что все полученные деньги от меня она тратит на ребенка и ничего не остается. В суде второй инстанции, вдруг она приносит справку из банка, в которой видно, что все мои перечисленные алименты она положила на счет ребенку. Как так? Где правда? В жизни ребенка должны участвовать оба родителя. Поэтому у кого какие цели, выводы делайте сами.

Для меня не проблема заплатить. Но судебный процесс еще не закончен, мы будем до конца отстаивать свою позицию. Как только у меня на руках будет окончательное решение суда, я выплачу все, что буду должен.

Я думаю о своей дочери, я хочу ей помогать, но не могу это делать, когда я ее не вижу, не слышу и не знаю, где она. И это мое основное требование – видеться с дочерью. Понятно, что после переезда в Париж это будет делать сложнее, но обо всем можно договориться, – сказал Сафонов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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