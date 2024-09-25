Алаев о критике судейства в РПЛ: «Это такая же часть футбола – я против всяких штрафов, запретов. Говорил, говорю и буду говорить, и судьи тоже – не знаю когда, но это случится»

Александр Алаев считает нормой критику судейства в Мир РПЛ.

«Во‑первых, я не боюсь, что у нас будет запрет на критику судейства. Во‑вторых, я приверженец другого подхода, когда мы можем говорить, обсуждать. Говорить так, как Павел Пивоваров (гендиректор «Динамо » – Спортс’‘) и другие руководители клубов. Я не поддерживаю, когда это в некорректной форме, но когда коллеги обсуждают судейство – это такая же часть игры. Почему это должно быть под запретом, покровом ночи и туманом?

Я говорил, говорю и буду говорить. И судьи будут говорить, не знаю когда, но это случится, это будет: они будут давать комментарии, давать ВАР‑переговоры. Все придут к тому, что это будет частью игры и будет публиковаться, обсуждаться. Опять же, часть игры – не надо себя обманывать.

Я против всяких штрафов, запретов. Просто должно быть корректно, не так, как Андреев и руководители других клубов, не будем вспоминать. Вот мы вспоминали Валерия Карпина и его пост . С юмором, вот такое мне нравится, Валерий Георгиевич – молодец», – сказал президент Мир РПЛ .