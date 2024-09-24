Гафин о судействе матча со «Спартаком»: «В «Динамо» сильно удивлены. Угальде и Бонгонда падали и выпрашивали фол, но там карточка не была показана»

Дмитрий Гафин удивлен судейством Сергея Иванова в матче «Спартак» – «Динамо».

Игра 9-го тура РПЛ закончилась ничьей (2:2). На 75-й минуте с поля был удален форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб , получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

– Вы говорили о том, что судейство в первых турах можно озаглавить поэтически – «всадник апокалипсиса». Что было в матче со «Спартаком»?

– Уйдем от красочных эпитетов. Мы сильно удивлены тем, что увидели в матче. В первом тайме была задана высокая планка единоборств, а во втором она резко опустилась.

Далее ситуация, которую арбитр трактовал как повторное нарушение, приводит ко второй карточке и удалению Маухуба. Мы видели моменты, когда в единоборствах падали Угальде и Бонгонда и выпрашивали фол. Но там карточка не была показана, – заявил председатель совета директоров «Динамо».

«Динамо» пожаловалось в ЭСК на вторую желтую Маухуба в матче со «Спартаком»