Гафин о судействе матча со «Спартаком»: «В «Динамо» сильно удивлены. Угальде и Бонгонда падали и выпрашивали фол, но там карточка не была показана»
Игра 9-го тура РПЛ закончилась ничьей (2:2). На 75-й минуте с поля был удален форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.
– Вы говорили о том, что судейство в первых турах можно озаглавить поэтически – «всадник апокалипсиса». Что было в матче со «Спартаком»?
– Уйдем от красочных эпитетов. Мы сильно удивлены тем, что увидели в матче. В первом тайме была задана высокая планка единоборств, а во втором она резко опустилась.
Далее ситуация, которую арбитр трактовал как повторное нарушение, приводит ко второй карточке и удалению Маухуба. Мы видели моменты, когда в единоборствах падали Угальде и Бонгонда и выпрашивали фол. Но там карточка не была показана, – заявил председатель совета директоров «Динамо».
«Динамо» пожаловалось в ЭСК на вторую желтую Маухуба в матче со «Спартаком»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий