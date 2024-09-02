Валерий Карпин: «Не считаю, что уровень судейства соответствует уровню футбола. Но не знаю, что хуже. Может, у нас судейство великолепное»

Валерий Карпин высказался об уровне судейства в российском футболе.

Напомним, после матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей.

За это Андреев был отстранен от футбола на три года, два из них – условно, а также оштрафован на 300 тысяч рублей.

«Посыл Андреева? Сейчас все так говорят. Зачем меня спрашивают, если меня потом дисквалифицируют.

А судьи ошибаются и продолжают судить. Не считаю, что уровень судейства соответствует уровню футбола. Но не знаю, что хуже. Может, у нас судейство великолепное», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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