Лапочкин об унижении чести и достоинства арбитров в клипах «Динамо» и «Ростова»: «Косвенные нотки есть. Это не добрый юмор, а выражение негативного отношения к процессам в судействе»

Сергей Лапочкин прокомментировал ролики «Динамо» и «Ростова», посвященные судьям.

– Ролики «Ростова» и «Динамо» могут задевать судей или стоит относиться к ним с юмором?

– Можно воспринимать с улыбкой, но серьезно. Клубами задан определенный тренд, и судьи сами дали повод на этот тренд.

Мне кажется, что клипы не добрый юмор, а выражение негативного отношения к процессам, которые имеют место быть в российском судействе.

Личность арбитра здесь уже не важна, хотя это два наших лучших арбитра, и это должно напрягать руководителей судей.

– РПЛ уже призывала клубы не использовать в соцсетях тематику бандитизма. Что может сделать РФС?

– Планомерно улучшать качество судейства, чтобы трактовки эпизодов были понятными и одинаковыми.

– Есть ли в этих клипах унижение чести и достоинства арбитров?

– Сложно сказать, но какие‑то косвенные нотки этого есть, – отметил экс-рефери.

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