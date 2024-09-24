Лапочкин об унижении чести и достоинства арбитров в клипах «Динамо» и «Ростова»: «Косвенные нотки есть. Это не добрый юмор, а выражение негативного отношения к процессам в судействе»
– Ролики «Ростова» и «Динамо» могут задевать судей или стоит относиться к ним с юмором?
– Можно воспринимать с улыбкой, но серьезно. Клубами задан определенный тренд, и судьи сами дали повод на этот тренд.
Мне кажется, что клипы не добрый юмор, а выражение негативного отношения к процессам, которые имеют место быть в российском судействе.
Личность арбитра здесь уже не важна, хотя это два наших лучших арбитра, и это должно напрягать руководителей судей.
– РПЛ уже призывала клубы не использовать в соцсетях тематику бандитизма. Что может сделать РФС?
– Планомерно улучшать качество судейства, чтобы трактовки эпизодов были понятными и одинаковыми.
– Есть ли в этих клипах унижение чести и достоинства арбитров?
– Сложно сказать, но какие‑то косвенные нотки этого есть, – отметил экс-рефери.
«Друг наш отМАЖИЧный». «Ростов» злится на работу Карасева – посвятили песню
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий