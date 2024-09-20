Директор «Ростова» о судействе в РПЛ: «Карпин правильно заостряет внимание, ЭСК считает, что арбитр всегда прав. Мы просим, чтобы были единые трактовки идентичных эпизодов»
«Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 0:2 в матче 8-го тура Мир РПЛ. На 12-й минуте матча судья Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу «Ростова», посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил первоначальное решение, определив, что мяч попал в руку, когда она была прижата.
После матча Карпин высказался об эпизоде в своем телеграм-канале: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК».
ЭСК поддержала решения Казарцева отменить пенальти в пользу «Ростова» и не засчитать гол Роналдо в матче с «Краснодаром». После этого Карпин отреагировал: «Гениально!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣»
– Как восприняли решение ЭСК, которая признала правоту арбитра?
– Думал, что решение по эпизоду с пенальти таким и будет. Они следуют своей логике, что судья всегда прав.
– Но иногда бывает, что решения признаются ошибочными.
– Да, иногда проскакивает такое. Но в следующем туре эти арбитры судят матчи. Считаю, что решения в пользу клубов делают для того, чтобы успокоить болельщиков. Но только судьи никоим образом не пострадали.
Если тренер плохо работает, он уходит из клуба, если футболисты плохо играют, они теряют место в составе или с ними не продлевают контракты, но если же неправ судья, то он продолжает работать.
– Правильно ли делает Валерий Карпин, поднимая вопрос с судейством в своих соцсетях?
– Правильно. Мы не просим, чтобы нас судили как‑то необычно, мы просим, чтобы были единые трактовки идентичных эпизодов, а также чтобы встречи с руководителями судейского корпуса устраивали перед началом чемпионата, а не перед восьмым туром.
Вы видели, за что вчера удалили Кирилла Гоцука (в матче Кубка России «Пари НН» – «Ахмат» – Спортс’‘)?
– Да.
– А когда он Касинтуру выкинул двумя руками с поля, контакт был достаточным для назначения пенальти?
– То решение судьи не назначать пенальти в ЭСК РФС признали верным.
– Да, признали верным. А вчера контакт был в несколько раз менее интенсивным, но этого хватило для назначения пенальти и удаления футболиста. Ждем с нетерпением обоснования эпизода от ЭСК.
Считаю, что Валерий Георгиевич и коллеги из других клубов, заостряя внимание на судействе, делают правильно. Надеемся, что это сподвигнет наших руководителей судейского цеха привести все к более‑менее единым и понятным трактовкам. Мы же большего не просим!
– Чувствуете поддержку футбольного сообщества в борьбе за справедливость?
– Мы обсуждаем с коллегами, чувствуем, что эти вопросы беспокоят почти всех. Мы продолжим обращаться в ЭСК по эпизодам, которые у нас вызывают вопросы.
Таким образом, мы создадим определенную практику, которая поможет нам в дальнейшем изучать решения ЭСК по идентичным эпизодам, а также попробовать хотя бы самим разобраться в трактовках, которые нам раз за разом говорят, – сказал спортивный директор «Ростова».
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