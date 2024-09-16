Карпин об отмене пенальти в матче с «Краснодаром»: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК»
Валерий Карпин прокомментировал эпизод с отменой пенальти в матче «Ростова».
Ростовчане уступили «Краснодару» со счетом 0:2 в 8-м туре Мир РПЛ. На 12-й минуте матча судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку в пользу «Ростова», посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной.
Однако арбитр отменил первоначальное решение, когда посмотрел повтор эпизода на мониторе, и определил, что мяч попал в руку, но она была прижатой.
«Вопрос! Почему ВАР позвал судью на просмотр пенальти?!
Варианты:
1. Рука прижата к телу?
2. Мяч не попал в локоть?
3. Не было движения рукой?
4. Пункты 1, 2, 3 – все было?!🙄🙄
Очень интересен ответ ЭСК☝🏽🧐», – написал главный тренер «Ростова».
За ВАР на матче отвечал Кирилл Левников.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
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