Карпин об отмене пенальти в матче с «Краснодаром»: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК»

Валерий Карпин прокомментировал эпизод с отменой пенальти в матче «Ростова».

Ростовчане уступили «Краснодару » со счетом 0:2 в 8-м туре Мир РПЛ . На 12-й минуте матча судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку в пользу «Ростова», посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной.

Однако арбитр отменил первоначальное решение, когда посмотрел повтор эпизода на мониторе, и определил, что мяч попал в руку, но она была прижатой.

«Вопрос! Почему ВАР позвал судью на просмотр пенальти?!

Варианты:

1. Рука прижата к телу?

2. Мяч не попал в локоть?

3. Не было движения рукой?

4. Пункты 1, 2, 3 – все было?!🙄🙄

Очень интересен ответ ЭСК☝🏽🧐», – написал главный тренер «Ростова ».

За ВАР на матче отвечал Кирилл Левников.