Черчесов о языке общения в «Ференцвароше»: «English language. Спросил, знал ли прошлый тренер английский. Директор ответил: «Да». Я сказал: «Раз хотите его поменять, язык – не главное»

Станислав Черчесов рассказал про общение с игроками «Ференцвароша».

Российский специалист работал в венгерском клубе с 2021 по 2023 год.

– Как находили общий язык с игроками «Ференцвароша»? Вы рассказывали, что в команде было более 20 национальностей.

– English language (английский язык – Спортс’‘). Так и говорили. А вообще главное – тренерский язык. Когда я общался с директором клуба, меня спрашивали: «Знаю ли я английский?» Я ответил: «А предыдущий тренер хорошо знал английский?» Он ответил: «Да». На что я сказал: «Ну, раз вы хотите его поменять, значит, английский – не самое главное».

Но, конечно, надо с игроками разговаривать, – сказал бывший главный тренер сборной России, работающий с командой Казахстана.

Станислав Черчесов: «Никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов»

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