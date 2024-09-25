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  • Черчесов о языке общения в «Ференцвароше»: «English language. Спросил, знал ли прошлый тренер английский. Директор ответил: «Да». Я сказал: «Раз хотите его поменять, язык – не главное»
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Черчесов о языке общения в «Ференцвароше»: «English language. Спросил, знал ли прошлый тренер английский. Директор ответил: «Да». Я сказал: «Раз хотите его поменять, язык – не главное»

Станислав Черчесов рассказал про общение с игроками «Ференцвароша».

Российский специалист работал в венгерском клубе с 2021 по 2023 год.

– Как находили общий язык с игроками «Ференцвароша»? Вы рассказывали, что в команде было более 20 национальностей.

– English language (английский язык – Спортс’‘). Так и говорили. А вообще главное – тренерский язык. Когда я общался с директором клуба, меня спрашивали: «Знаю ли я английский?» Я ответил: «А предыдущий тренер хорошо знал английский?» Он ответил: «Да». На что я сказал: «Ну, раз вы хотите его поменять, значит, английский – не самое главное».

Но, конечно, надо с игроками разговаривать, – сказал бывший главный тренер сборной России, работающий с командой Казахстана.

Станислав Черчесов: «Никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов»

Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «У меня ничего не поменялось, но поменялось все вокруг меня. Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoвысшая лига Венгрия
logoсборная Казахстана по футболу
logoСоветский спорт
logoФеренцварош
logoSports – Казахстан
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