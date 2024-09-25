Черчесов о языке общения в «Ференцвароше»: «English language. Спросил, знал ли прошлый тренер английский. Директор ответил: «Да». Я сказал: «Раз хотите его поменять, язык – не главное»
Российский специалист работал в венгерском клубе с 2021 по 2023 год.
– Как находили общий язык с игроками «Ференцвароша»? Вы рассказывали, что в команде было более 20 национальностей.
– English language (английский язык – Спортс’‘). Так и говорили. А вообще главное – тренерский язык. Когда я общался с директором клуба, меня спрашивали: «Знаю ли я английский?» Я ответил: «А предыдущий тренер хорошо знал английский?» Он ответил: «Да». На что я сказал: «Ну, раз вы хотите его поменять, значит, английский – не самое главное».
Но, конечно, надо с игроками разговаривать, – сказал бывший главный тренер сборной России, работающий с командой Казахстана.
Станислав Черчесов: «Никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов»
Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «У меня ничего не поменялось, но поменялось все вокруг меня. Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий