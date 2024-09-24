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  • Станислав Черчесов: «Никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов»
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Станислав Черчесов: «Никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов»

Станислав Черчесов высказался о нынешней кадровой политике сборной России.

– С приходом Карпина изменилась политика формирования сборной. Например, в команду не вызываются игроки старше 30 лет. Оказавшись сейчас на посту главного тренера национальной команды России, вы бы отменили эту политику и помогли Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром в истории сборной?

– Сейчас в сборной есть игроки старше 30. Например, Кузяеву 31, еще кому-то – столько же. По-моему, там ограничение было не в 30 лет, а в 25, насколько я помню. Я на последнем чемпионате мира играл, когда мне было 40 лет. Если я в свой паспорт не заглядывал, то какое моральное право имею заглядывать в чужой? У каждого тренера свой подход, и в связи с политической ситуацией, может, уже готовят команду на будущее. И в этом тоже есть логика.

Что касается отношений с Артемом Дзюбой, то он в прямом и переносном смысле большой мастер. Я рад, что он сейчас играет в «Акроне», вносит свою лепту, отдал уже три голевые передачи за два матча.

Что касается вопроса, взял бы я его или нет. Кстати, я никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов. Естественно, если бы Артем был готов, то он бы вызывался в сборную вне зависимости от рекордов и возраста. Главное, чтобы он приносил пользу.

Когда Дзюба в хорошей форме, психологическом состоянии и с мотивацией, то играл бы в сборной и принес пользу. Я с 18 лет его тренировал в «Спартаке», так что знаю его, на каких нотах и инструментах играть. У нас с ним не было никаких проблем, – сказал бывший главный тренер сборной России, сейчас работающий с командой Казахстана.

Черчесов о давлении СМИ: «Давление – термин медицинский, у нас оно стабильное – 120 на 80. В Австрии учили, как общаться с журналистами, иногда кровь осетинская играет, есть грех»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoАртем Дзюба
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoВалерий Карпин
logoДалер Кузяев
logoАкрон
logoSports – Казахстан
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