Черчесов о словах про АКМ и Холанда: «Никто не понял. Алип, Касым и Марочкин – три центральных защитника, которые сдерживают Эрлинга. Казахстану сулили 0:5, но как-то получилось 0:0»

Станислав Черчесов объяснил слова про оружие против Эрлинга Холанда.

Перед матчем Лиги наций между Казахстаном и Норвегией 6 сентября (0:0) Черчесов , комментируя фразу Пепа Гвардиолы о том, что Холанда не остановить «даже с пистолетом», заявил : «Значит, мы подготовим более надежный – АКМ».

«Что касается футболистов, то они бывают более классные, бывают – менее, бывает разница в их числе. Казахстан – очень большая страна, богатая ресурсами, гордая своими традициями, языком. Много всего я уже тут подчеркнул, но там не так много футболистов, поэтому выбора чуть меньше. Я вот первый сбор провел, и надо сказать, что ребята ответственные. Они не просто слушают, а слышат.

Другое дело, что надо делать команду, которая из себя будет что-то представлять на международной арене. Вот мы играли с норвежцами первый матч. Нам сулили 0:5, но как-то получилось 0:0. У Холанда уже 100 голов в Англии, а нам он не забил.

Кстати, мне вопрос задали недавно, и до сих пор никто не понял, что я ответил. Тогда объясню. Когда меня спросили: «Вот Гвардиола говорит, что Холанда даже пистолетом невозможно остановить». Я ответил, что Гвардиола – великий тренер. Спасибо за подсказку, что такие виды оружия против Холанда не действуют. Значит, мы времени зря терять не будем, у нас есть другое оружие – АКМ.

Все подумали про автомат Калашникова, а у нас это оружие называется нашими защитниками – Алип , Касым , Марочкин . АКМ – три центральных защитника, которые его сдерживают. Вот я вам и расшифровал свой ответ. А так иногда журналисты и не понимают, что тренеры говорят», – сказал главный тренер сборной Казахстана.