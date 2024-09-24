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  • Черчесов о словах про АКМ и Холанда: «Никто не понял. Алип, Касым и Марочкин – три центральных защитника, которые сдерживают Эрлинга. Казахстану сулили 0:5, но как-то получилось 0:0»
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Черчесов о словах про АКМ и Холанда: «Никто не понял. Алип, Касым и Марочкин – три центральных защитника, которые сдерживают Эрлинга. Казахстану сулили 0:5, но как-то получилось 0:0»

Станислав Черчесов объяснил слова про оружие против Эрлинга Холанда.

Перед матчем Лиги наций между Казахстаном и Норвегией 6 сентября (0:0) Черчесов, комментируя фразу Пепа Гвардиолы о том, что Холанда не остановить «даже с пистолетом», заявил: «Значит, мы подготовим более надежный – АКМ».

«Что касается футболистов, то они бывают более классные, бывают – менее, бывает разница в их числе. Казахстан – очень большая страна, богатая ресурсами, гордая своими традициями, языком. Много всего я уже тут подчеркнул, но там не так много футболистов, поэтому выбора чуть меньше. Я вот первый сбор провел, и надо сказать, что ребята ответственные. Они не просто слушают, а слышат.

Другое дело, что надо делать команду, которая из себя будет что-то представлять на международной арене. Вот мы играли с норвежцами первый матч. Нам сулили 0:5, но как-то получилось 0:0. У Холанда уже 100 голов в Англии, а нам он не забил.

Кстати, мне вопрос задали недавно, и до сих пор никто не понял, что я ответил. Тогда объясню. Когда меня спросили: «Вот Гвардиола говорит, что Холанда даже пистолетом невозможно остановить». Я ответил, что Гвардиола – великий тренер. Спасибо за подсказку, что такие виды оружия против Холанда не действуют. Значит, мы времени зря терять не будем, у нас есть другое оружие – АКМ.

Все подумали про автомат Калашникова, а у нас это оружие называется нашими защитниками – Алип, Касым, Марочкин. АКМ – три центральных защитника, которые его сдерживают. Вот я вам и расшифровал свой ответ. А так иногда журналисты и не понимают, что тренеры говорят», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Норвегии по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoПеп Гвардиола
logoСоветский спорт
Александр Марочкин
logoАлибек Касым
logoЭрлинг Холанд
logoНуралы Алип
logoSports – Казахстан
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