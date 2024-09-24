Черчесов о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Она находится где-то на другой планете? Там с нами не захотят играть японцы или австралийцы. В чем разница?»
Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азию.
– Как относитесь к разговорам о переходе России в Азию?
– Меня часто спрашивают на эту тему. Отвечаю просто. Азиатская конфедерация находится где-то на другой планете? Она же тоже в ФИФА. Хорошо, ты перешел в Азию, в УЕФА с нами не хотели играть поляки. А там японцы или австралийцы не захотят играть. В чем разница? Если в Европе есть тот, кто не хочет с нами играть, то и в Азии будут.
Нас туда зовут? Нет. Так что надо не иллюзии строить, а заниматься своим делом. Клубы играют, футбол растет, игроки уезжают в Европу. А когда все устаканится, мы вновь будем в родном УЕФА, – сказал бывший главный тренер сборной России, сейчас работающий с командой Казахстана.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости