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  • Черчесов о давлении СМИ: «Давление – термин медицинский, у нас оно стабильное – 120 на 80. В Австрии учили, как общаться с журналистами, иногда кровь осетинская играет, есть грех»
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Черчесов о давлении СМИ: «Давление – термин медицинский, у нас оно стабильное – 120 на 80. В Австрии учили, как общаться с журналистами, иногда кровь осетинская играет, есть грех»

Станислав Черчесов высказался об общении с журналистами в России и Казахстане.

– Какие отличия в работе со сборными России и Казахстана? Может быть, другое давление от СМИ, игроков или федерации?

– Давление – это термин медицинский. Давление у нас стабильное: 120 на 80. Поэтому в этом плане проблем у нас никаких нет. Что касается СМИ, то где-то их больше, где-то – меньше. В каждой профессии все плюс-минус одинаково. Что в Казахстане, что в России все любят свою страну, хотят, чтобы команда выигрывала.

Мы знаем, что журналисты любят чуть-чуть приукрасить, недокрасить, перекрасить ситуативно. Бывают молодые журналисты, которые за счет вопросов хотят себя чуть-чуть приподнять, поэтому они все одинаковые. Главное – знать, кто напротив тебя сидит. Нужно уважать их профессию и понимать.

Я учился в Австрии тренерскому делу, и у нас были лекции такого плана, как общаться с журналистами. Нас много чему обучали, но и просчеты тоже бывают, что там греха таить. Иногда кровь осетинская играет, есть такой грех. А может, это преимущество, никто не знает, – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoСоветский спорт
logoSports – Казахстан
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