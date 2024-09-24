Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «У меня ничего не поменялось, но поменялось все вокруг меня. Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили»
Станислав Черчесов отметил изменения в отношении к нему после ЧМ-2018.
– Какие капитальные изменения произошли в вашей жизни после победы над Испанией на ЧМ-2018?
– Честно говоря, у меня ничего не поменялось. Но поменялось все вокруг меня. Прическа та же, одежду не менял, но вокруг все изменилось.
Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили, – сказал бывший главный тренер сборной России, работающий с командой Казахстана.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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