Черчесов о победе над Испанией на ЧМ-2018: «У меня ничего не поменялось, но поменялось все вокруг меня. Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили»

Станислав Черчесов отметил изменения в отношении к нему после ЧМ-2018.

– Какие капитальные изменения произошли в вашей жизни после победы над Испанией на ЧМ-2018?

– Честно говоря, у меня ничего не поменялось. Но поменялось все вокруг меня. Прическа та же, одежду не менял, но вокруг все изменилось.

Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили, – сказал бывший главный тренер сборной России, работающий с командой Казахстана .