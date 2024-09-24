Станислав Черчесов: «ВАР – это сумасшествие. Появилось чувство, что арбитры перестали судить. По 20 минут рассматривают эпизод, был пенальти или нет. Раздражает»
– Как вы относитесь к ВАР?
– ВАР – это сумасшествие. Недавно был на товарищеском турнире «Вердера», «Лейпцига» и «Ипсвича». Сижу на трибуне и не понимаю, получаю удовольствие, но вроде и не Лига чемпионов. А потом понял – ВАР нет. Ну ударил кто-то, пенальти, кто-то спорит. В конце концов выигрывает команда, которая должна была.
Есть судья, который свистит, которого все уважают. А тут в ухо что-то говорят, причем 20 глаз – и столько ошибок. Но самое главное – появилось чувство, что арбитры перестали судить. Они всегда ждут какой-то помощи. Раньше судья готовился и отвечал за свою работу.
Раздражает. По 20 минут рассматривают эпизод, был пенальти или нет. Если вы столько смотрите, значит, нет. Пенальти должен быть очевидным, – сказал бывший главный тренер сборной России, сейчас работающий с командой Казахстана.
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