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  • Габриэл о броске мяча Холандом ему в затылок: «Это нормально, провокации – часть игры. Это битва, война. Ждем «Сити» на нашем поле»
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Габриэл о броске мяча Холандом ему в затылок: «Это нормально, провокации – часть игры. Это битва, война. Ждем «Сити» на нашем поле»

Габриэл не переживает из-за того, что Эрлинг Холанд бросил мяч ему в голову.

После того, как «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре АПЛ, Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок Габриэлу, стоявшему спиной к норвежцу. ВАР просмотрел эпизод и посчитал, что никаких действий судьи в данном эпизоде не требуется, поэтому Эрлинга не накажут за случившееся.

«Я этого даже не помню. Это нормально, они были счастливы, забив гол на последней минуте. Они играли дома, поэтому обязаны были выиграть матч, но наша команда действительно хорошо сопротивлялась.

Это битва, война. Провокационные действия в футболе нормальны, это часть игры.

Ждем их на нашем поле», – сказал защитник «Арсенала» в беседе с TNT Sports Brazil.

Холанд задел Артету и послал Жезуса, игроки «Сити» осудили стиль «Арсенала». Буря после матча тура АПЛ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoГабриэл Магальяэс
logoЭрлинг Холанд
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