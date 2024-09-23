Райт о Холанде, бросившем мяч в голову Габриэлу: «Поступок настоящего труса. Думал, он выше этого. Габриэл бы посмотрел ему в лицо»
Иан Райт раскритиковал Эрлинга Холанда за бросок мяча в голову Габриэлу.
После того, как «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре АПЛ, Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок Габриэлу Магальяэсу, стоявшему спиной к норвежцу. ВАР просмотрел эпизод и посчитал, что никаких действий судьи в данном эпизоде не требуется.
«Единственное, что меня действительно взбесило, – это трусливый поступок Холанда. Бросок мяча в голову Габриэлу, когда он отвернулся. Когда Габи повернулся к нему спиной. Поступок настоящего труса. Вы знаете, что Габриэл бы посмотрел ему в лицо.
Это разозлило меня сильнее всего. Я думал, ты выше этого», – сказал экс-форвард «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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