Райт о Холанде, бросившем мяч в голову Габриэлу: «Поступок настоящего труса. Думал, он выше этого. Габриэл бы посмотрел ему в лицо»

Иан Райт раскритиковал Эрлинга Холанда за бросок мяча в голову Габриэлу.

После того, как «Манчестер Сити » сравнял счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом » (2:2) в 5-м туре АПЛ , Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок Габриэлу Магальяэсу , стоявшему спиной к норвежцу. ВАР просмотрел эпизод и посчитал, что никаких действий судьи в данном эпизоде не требуется.

«Единственное, что меня действительно взбесило, – это трусливый поступок Холанда. Бросок мяча в голову Габриэлу, когда он отвернулся. Когда Габи повернулся к нему спиной. Поступок настоящего труса. Вы знаете, что Габриэл бы посмотрел ему в лицо.

Это разозлило меня сильнее всего. Я думал, ты выше этого», – сказал экс-форвард «Арсенала».