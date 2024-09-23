Холанд задел Артету и послал Жезуса, игроки «Сити» осудили стиль «Арсенала». Буря после матча тура АПЛ

«Манчестер Сити» и «Арсенал» выдали эпичные 2:2 в АПЛ. Битва не закончилась с финальным свистком: игроки еще и зарубились словесно. Особо активничал Эрлинг Холанд.

Холанд не сдерживал себя: швырнул мяч в Габриэла, поддел Артету, послал Жезуса

Когда «Ман Сити» в самом конце забил спасительный гол, Холанд на радостях запустил мяч в затылок Габриэлу.

Личное противостояние Холанда и крепкого защитника «Арсенала» тянется не первый сезон: в очных матчах парочка не жалеет один одного.

После свистка заведенный Холанд похлопал по плечу Артету и посоветовал: «Будь скромнее».

Артета, похоже, удивился.

Холанд этого не видел – уже отбивался от Габриэла Жезуса. Бразилец вступился за своего тренера.

«Зачем ты говоришь такое?» – спросил Габи. «Говорю что? Я ни хрена не говорил, клоун», – ответил норвежец.

Затем он отпихнул Жезуса. На реплику «не трогай меня» Холанд высказался жестче: «Ты о чем говоришь? ####### (отвали) от меня, ###### (гребаный) клоун».

Оказавшийся рядом Джек Грилиш развел конфликтующих по разным сторонам.

Экс-игрок «Арсенала» Иан Райт очень рассердился на Холанда: «Что меня действительно взбесило – это трусливый поступок Холанда. Бросок мяча в голову Габриэлу, когда он отвернулся. Когда Габи повернулся к нему спиной. Поступок настоящего труса. Я думал, ты выше этого».

За этот поступок Холанда не накажут, об этом сообщил журналист Daily Mail Джек Гохан: ВАР рассмотрел эпизод по ходу игры и посчитал, что никаких действий от судей не требуется.

Британские медиа также писали о реплике Холанда «Кто ты, черт возьми, такой?» в адрес молодого запасного «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли.

Это не единственный нервный эпизод: был прием против Родри и недовольства игроков «Сити» стилем «Арсенала»

Уже на первых секундах Родри преградил путь Каю Хавертцу – а тот не стал обходить испанца и задел его. Родри упал и минуты полторы приходил в себя.

● Матч продолжился, но момент запомнился. Тем более через 15 минут Родри пугающе рухнул после столкновения с Томасом Парти. В понедельник ESPN написал, что испанец не сыграет до конца сезона из-за разрыва крестов.

● Много разговоров вызвала манера «Арсенала» во втором тайме – команда после удаления Леандро Троссарда как могла защищала победу 2:1. Не было и намека на контратаки.

Бернарду Силва заключил: «Ливерпуль» всегда встречал нас лицом к лицу и старался выиграть матч. С этой точки зрения игры против «Арсенала» отличаются от тех, что были против «Ливерпуля». [Сейчас] только одна команда вышла играть в футбол. Вторая решила искать границы дозволенного судьей, к сожалению».

● От португальца досталось и судье Майклу Оливеру: «Мы пропустили после того, как судья подозвал нашего капитана [Уокера], а потом не позволил ему вернуться на свою позицию. Второй пропущенный гол – ставшая уже обычной для них блокировка нашего вратаря при попустительстве арбитра. А затем судья несколько раз позволил им тянуть время».

● О замедлении игры «Арсеналом» высказался и Джон Стоунз: «Я бы не сказал, что они делают это мастерски, но это продолжается уже несколько лет, так что мы знали, чего ожидать. Вы можете называть это умным или грязным, как хотите, но они ломают игру, сбивая ритм».

● Мануэль Аканджи тоже не впечатлен: «В каждой дуэли и при каждом штрафном ударе они падали на газон. Игроки падают, чтобы подняться, снова бегут назад и снова падают. Один из их игроков подошел к вратарю и попросил его лечь на газон и все такое. Мы ничего не можем с этим поделать. Когда мы играем против них, они всегда ищут именно этого – драмы».

● Пеп Гвардиола был лаконичен: «Возможно, я бы поступил так же, потому что они играли вдесятером».

● На этот раз картина сильно отличалась от тягучих мартовских 0:0. Столкновения во время и после матча, недовольство игроков «Сити» «Арсеналом», а самого «Арсенала» – судьями. Кажется, было все.

Следующая встреча в АПЛ – в начале февраля 2025-го.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan