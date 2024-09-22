Холанд бросил мяч в затылок Габриэлу после гола «Сити» на 98-й

Эрлинг Холанд бросил мяч в Габриэла Магальяэса после гола «Сити».

«Горожане» сравняли счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом » (2:2). После удара Джона Стоунза мяч рикошетом влетел в сетку.

В этот момент форвард «Сити » Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок защитнику «канониров» Габриэлу , стоявшему спиной к норвежцу.

Бразилец вывел «Арсенал» вперед в конце первого тайма, за 7 минут до удаления Леандро Троссарда.