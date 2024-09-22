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Холанд бросил мяч в затылок Габриэлу после гола «Сити» на 98-й

Эрлинг Холанд бросил мяч в Габриэла Магальяэса после гола «Сити».

«Горожане» сравняли счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2). После удара Джона Стоунза мяч рикошетом влетел в сетку.

В этот момент форвард «Сити» Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок защитнику «канониров» Габриэлу, стоявшему спиной к норвежцу.

Бразилец вывел «Арсенал» вперед в конце первого тайма, за 7 минут до удаления Леандро Троссарда.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoГабриэл Магальяэс
logoЭрлинг Холанд
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