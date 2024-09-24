Пино о травме тер Стегена: «Я пять минут играл и плакал, не мог контролировать чувства. Когда он упал, то пожаловался на головокружение и боль в спине, никто не смотрел на колено»

Йереми Пино разрыдался, увидев травму Марка-Андре тер Стегена.

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии травмировался в конце 1-го тайма матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1), неудачно приземлившись после выхода на перехват навеса.

32-летний вратарь перенес операцию и пропустит около 8 месяцев.

«Я не мог контролировать свои чувства и разрыдался. Я пять минут играл и плакал.

Когда он упал, то пожаловался на головокружение и боль в спине, никто не смотрел на его колено. Когда он посмотрел на него, мы схватились за голову и начали звать на помощь. Это было тяжело видеть.

Я спросил Левандовски , когда тот вышел из раздевалки, как тер Стеген себя чувствует, и сказал Педри, Ямалю и Фати, чтобы они его подбадривали, и что я желаю ему скорейшего выздоровления», – сказал хавбек «Вильярреала» Йереми Пино .

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