Пино о травме тер Стегена: «Я пять минут играл и плакал, не мог контролировать чувства. Когда он упал, то пожаловался на головокружение и боль в спине, никто не смотрел на колено»
Голкипер «Барселоны» и сборной Германии травмировался в конце 1-го тайма матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1), неудачно приземлившись после выхода на перехват навеса.
32-летний вратарь перенес операцию и пропустит около 8 месяцев.
«Я не мог контролировать свои чувства и разрыдался. Я пять минут играл и плакал.
Когда он упал, то пожаловался на головокружение и боль в спине, никто не смотрел на его колено. Когда он посмотрел на него, мы схватились за голову и начали звать на помощь. Это было тяжело видеть.
Я спросил Левандовски, когда тот вышел из раздевалки, как тер Стеген себя чувствует, и сказал Педри, Ямалю и Фати, чтобы они его подбадривали, и что я желаю ему скорейшего выздоровления», – сказал хавбек «Вильярреала» Йереми Пино.
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