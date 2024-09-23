Анчелотти о травме тер Стегена: «Мне жаль, он один из лучших вратарей мира. Футбольный мир должен задуматься о календаре»
Карло Анчелотти призвал задуматься о плотности календаря на фоне обилия травм.
Главный тренер «Реала» высказался о травме Марка-Андре тер Стегена – голкипер «Барселоны» порвал надколенную связку в матче с «Вильярреалом» и может пропустить остаток сезона.
«Я очень сожалею о травмах таких важных игроков, как тер Стеген, один из лучших вратарей мира. Надеюсь на его скорейшее выздоровление.
На данный момент мы мало что можем сделать с этим, потому что, как я уже говорил, в этом сезоне ничего не изменится, но мы можем задуматься [о календаре], и футбольный мир должен сделать это», – сказал Анчелотти.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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