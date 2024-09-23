Куртуа – тер Стегену: «Было больно смотреть на то, как ты покидаешь поле. Надеюсь, поправишься как можно скорее»

Тибо Куртуа обратился к получившему травму колена Марку-Андре тер Стегену.

«Сочувствую. Было больно смотреть на то, как ты покидаешь поле.

Надеюсь, ты поправишься как можно скорее – и мы снова увидим тебя в воротах», – написал голкипер «Реала ».

Тер Стеген может пропустить 8 месяцев из-за травмы колена