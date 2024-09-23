Куртуа – тер Стегену: «Было больно смотреть на то, как ты покидаешь поле. Надеюсь, поправишься как можно скорее»
Тибо Куртуа обратился к получившему травму колена Марку-Андре тер Стегену.
«Сочувствую. Было больно смотреть на то, как ты покидаешь поле.
Надеюсь, ты поправишься как можно скорее – и мы снова увидим тебя в воротах», – написал голкипер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Тибо Куртуа
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