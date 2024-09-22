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Тер Стеген повредил колено и на носилках покинул поле в конце 1-го тайма игры с «Вильярреалом»

Марк-Андре тер Стеген получил повреждение в коцне первого тайма игры Ла Лиги.

На 44-й минуте матча против «Вильрреала» голкипер «Барселоны» вышел из ворот и поймал мяч, поданный с угла поля, но неудачно приземлился и, крича от боли, просигнализировал о том, что у него проблемы с правым коленом.

Немец покинул поле на носилках. Вместо него вышел Иньяки Пенья.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoСборная Германии по футболу
logoБарселона
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoтравмы
logoМарк-Андре тер Стеген
logoИньяки Пенья
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