Тер Стеген повредил колено и на носилках покинул поле в конце 1-го тайма игры с «Вильярреалом»

Марк-Андре тер Стеген получил повреждение в коцне первого тайма игры Ла Лиги.

На 44-й минуте матча против «Вильрреала» голкипер «Барселоны» вышел из ворот и поймал мяч, поданный с угла поля, но неудачно приземлился и, крича от боли, просигнализировал о том, что у него проблемы с правым коленом.

Немец покинул поле на носилках. Вместо него вышел Иньяки Пенья .