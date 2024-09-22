Флик о 5:1 с «Вильярреалом»: «Барселона» играет как команда и наслаждается. Я рад, что ее тренирую. Мы пытались забить еще больше – именно этого я и хочу»

Ханс-Дитер Флик доволен самоотдачей «Барселоны» в матче с «Вильярреалом».

«Мы выиграли 5:1 в Вильярреале. Прекрасный матч для обеих команд, очень зрелищный. Я поздравляю мою команду, она сыграла очень хорошо.

У «Вильярреала » были голевые моменты. Нам нужно действовать компактно, оказывать давление на соперника – это часть нашего стиля. Пока мы хорошо справляемся. Это рискованно, однако пока мы добиваемся успеха в Ла Лиге .

Рафинья очень хорош с первого дня. Я увидел футболиста, который отдает все силы ради клуба. Это касается и того, как он действует без мяча, как защищается, как держит мяч. Здорово, что он у нас есть, как и Левандовски и Ямаль.

Мы играем как команда, футболисты играют друг за друга, а это важно. Мне очень нравится наше отношение к делу, мы сосредоточены на футболе и делаем то, что нужно делать. И мы этим наслаждаемся. Я очень рад, что тренирую эту команду.

«Вильярреал» никогда не сдается, но мы продолжали пытаться забить еще больше голов. И именно этого я и хочу – чтобы мы давили на протяжении 90 минут или даже 94.

Мне очень грустно из-за того, что произошло с тер Стегеном . Мне не хочется отвечать на вопросы об этом. Я пока не смог с ним пообщаться», – сказал главный тренер «Барселоны».