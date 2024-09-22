Ужасная травма Тер Стегена: орал от боли, вылетел до конца сезона. Мрачная деталь идеального старта «Барсы»
Огромная проблема: сменщик Пенья был плох.
«Барселона» в ярком матче разгромила «Вильярреал» (5:1), но все омрачила тяжелая травма Марка-Андре тер Стегена – похоже, капитан вылетел очень надолго.
Даже куча голов и идеальный старт теперь «Барсу» совсем не радует.
Травма Тер Стегена: неудачно столкнулся с Пино и упал на колено
Рядовой момент перед перерывом. Тер Стеген пошел на очередной навес, столкнулся с Йереми Пино и неприятно упал на колено.
Крики слышал весь стадион.
Партнеры полетели к вратарю.
Экстренно звали врачей.
Стало понятно – все очень серьезно. Появились носилки.
Тер Стеген заплакал. Он тоже все понял.
В президентской ложе мрак на лицах.
Стадион проводил Марка-Андре аплодисментами.
Самый плохой сценарий подтвердили еще до конца матча – вратарь прощается с сезоном. Он может вылететь минимум на семь-девять месяцев. Это значит, что вернется в лучшем случае к апрелю.
Травмы преследуют Тер Стегена. У сменщика Пеньи в прошлый раз совсем не получалось
Зимой 2023-го вратарь перенес операцию на спине и пропустил около трех месяцев. Он страдал из-за сложностей с межпозвоночным диском. Это затрагивало ногу, терпеть не мог, хотя долго не решался на операцию. В итоге она прошла успешно, а вместо Марка играл дублер – Иньяки Пенья.
Пенья был хорош в «Галатасарае», пришел вторым номером в «Барселону». Но в основе не получалось, именно при нем Хави впервые сказал о желании уйти. Теперь придется тащить.
Та травма – даже не первая серьезная в карьере Тер Стегена. В 2021-м мучился из-за тендинопатии сухожилия квадрицепса. В итоге вылечился и тоже пропустил три месяца.
Сейчас тремя месяцами точно не обойдется.
«Барселона» стартовала в Ла Лиге идеально: это шестая победа из шести, третий разгром подряд, разница 22:5.
Но потеря Тер Стегена может на многом отразиться.
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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos
Марку здоровья!
А тут падение очень неприятное получилось.