Ужасная травма Тер Стегена: орал от боли, вылетел до конца сезона. Мрачная деталь идеального старта «Барсы»

Огромная проблема: сменщик Пенья был плох.

«Барселона» в ярком матче разгромила «Вильярреал» (5:1), но все омрачила тяжелая травма Марка-Андре тер Стегена – похоже, капитан вылетел очень надолго.

Даже куча голов и идеальный старт теперь «Барсу» совсем не радует.

Травма Тер Стегена: неудачно столкнулся с Пино и упал на колено

Рядовой момент перед перерывом. Тер Стеген пошел на очередной навес, столкнулся с Йереми Пино и неприятно упал на колено.

Крики слышал весь стадион.

Партнеры полетели к вратарю.

Экстренно звали врачей.

Стало понятно – все очень серьезно. Появились носилки.

Тер Стеген заплакал. Он тоже все понял.

В президентской ложе мрак на лицах.

Стадион проводил Марка-Андре аплодисментами.

Самый плохой сценарий подтвердили еще до конца матча – вратарь прощается с сезоном. Он может вылететь минимум на семь-девять месяцев. Это значит, что вернется в лучшем случае к апрелю.

Травмы преследуют Тер Стегена. У сменщика Пеньи в прошлый раз совсем не получалось

Зимой 2023-го вратарь перенес операцию на спине и пропустил около трех месяцев. Он страдал из-за сложностей с межпозвоночным диском. Это затрагивало ногу, терпеть не мог, хотя долго не решался на операцию. В итоге она прошла успешно, а вместо Марка играл дублер – Иньяки Пенья.

Пенья был хорош в «Галатасарае», пришел вторым номером в «Барселону». Но в основе не получалось, именно при нем Хави впервые сказал о желании уйти. Теперь придется тащить.

Та травма – даже не первая серьезная в карьере Тер Стегена. В 2021-м мучился из-за тендинопатии сухожилия квадрицепса. В итоге вылечился и тоже пропустил три месяца.

Сейчас тремя месяцами точно не обойдется.

«Барселона» стартовала в Ла Лиге идеально: это шестая победа из шести, третий разгром подряд, разница 22:5.

Но потеря Тер Стегена может на многом отразиться.

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Фото: Gettyimages.ru /David Ramos