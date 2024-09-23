Кем «Барса» заменит Тер Стегена? Нет, как с Брэйтуэйтом не выйдет

ФИФА запретила.

Ужасная травма Марка-Андре тер Стегена заставляет «Барселону» подыскивать нового вратаря: немец пропустит остаток сезона после операции. Какие варианты?

Угон Брэйтуэйта в 2020-м перекрыл трансферы вне окна

Многим нравится Альваро Вальес из «Лас-Пальмаса», один из главных вратарей Ла Лиги в прошлом сезоне. Он планировал уйти на повышение и поссорился с руководством. Но в итоге не договорился по зарплате с «Бетисом», «Марселем» и «Вильярреалом», а вот «Лас-Пальмас» оперативно подписал Яспера Силлессена.

Теперь Вальес даже не попадает в заявку, он не играл с мая. Но осуществить даже такой переход – как и любого другого футболиста на контракте – не получится.

Все из-за того, что Ла Лига запретила подписывать игроков вне трансферного окна. Раньше разрешала дозаявить кого-то из чемпионата даже после закрытия ТО, если игрок травмировался на пять и более месяцев. Сейчас так нельзя. Прецедентом стал трансфер Мартина Брэйтуэйта из 2020-го, когда «Барсе» разрешили утащить форварда «Леганеса» из-за серьезной травмы Усмана Дембеле, тот пропускал полгода.

Внеочередной трансфер подкосил «Леганес», им заменить датчанина не разрешили. Клуб разозлился и сравнил эпизод с конокрадством.

«Леганес» пошел в ФИФА, а там встали на сторону пострадавших и потребовали запретить правило с дозаявкой вне окна – даже в случае серьезной травмы. Ла Лига послушалась, а экс-президент Жозеп Бартомеу даже признавался, что так навредили «Леганесу» и косвенно повлияли на итоговый вылет.

Кто из вратарей свободен? Браво готов отменить пенсию

Подписать можно только свободных агентов. Вариантов много, вот главные:

● Кейлор Навас, 37 лет – экс-вратарь «ПСЖ» и «Реала», сейчас без клуба. Но может отпугнуть солидный возраст;

● Жорди Масип, 35 лет – воспитанник, истек контракт с «Вальядолидом». Был запасным «Барсы» с 2014-го по 2017-й;

● Эдгар Бадия, 32 года – поиграл за «Эльче», менялся футболками с Месси. С ним недавно расторгли контракт;

● Иржи Павленка, 32 года – экс-вратарь «Вердера» и сборной Чехии. Не договорился с клубом из Саудовской Аравии;

● Лорис Кариус, 31 год – два матча за два года в «Ньюкасле», сейчас без клуба;

● Томаш Вацлик, 35 лет – еще один чешский вратарь, зато поиграл за «Севилью».

Еще есть опытные Этрит Бериша (35 лет), Томаш Коубек (35), Александр Летелье (33) и Костас Лампру (32). Ради «Барсы» даже готов вернуться Клаудио Браво, закончивший карьеру месяц назад: «Если «Барса» позвонит мне, я буду готов».

А что по регистрации? Смогут?

Да. Тер Стеген выбыл на срок свыше четырех месяцев, а значит Ла Лига разрешит зарегистрировать любого игрока на 80% от зарплаты немецкого голкипера. Причем не только до января, но и до конца текущего сезона.

Но есть другая проблема: новый вратарь не сможет сыграть в Лиге чемпионов. Внести изменения в заявку можно будет только в январе и только на стадию плей-офф. А значит, семь оставшихся матчей этапа лиги в любом случае сыграют Иньяки Пенья или Андер Астралага. Замена подоспеет только к плей-офф, если туда выйдут.

Хотя тот же Пенья совсем не впечатляет. В прошлом отыграл 17 матчей и пропустил 32 гола. На этот период пришелся худший отрезок «Барсы»: опустились в чемпионате, проиграли 2:4 «Жироне» и 3:5 «Вильярреалу», слили Кубок и Суперкубок Испании. Иньяки Пенья действует крайне неуверенно: ошибается при навесах в штрафной и суетится при выходах один на один, а это главная угроза с новой моделью игры Флика.

У «Барсы» есть еще один вариант – Андер Астралага. 20-летний вратарь ростом 1,90 сейчас играет в «Барсе Атлетик». Летом Флик предоставил ему шанс на предсезонке, и Андер удивил: отразил два удара в серии пенальти против «Ман Сити». Однако Пенья пока приоритет.

В «Барселоне» эпидемия травм

Два Марка выбыли до конца сезона. И это еще не конец:

● Френки де Йонг – не играет уже больше четырех месяцев из-за травмы лодыжки и не вернется еще ближайшие две недели.

● Гави – год назад порвал крестообразную связку и мениск. Пропустил год, вернется в октябре.

● Рональд Араухо – травма подколенного сухожилия. Вернется не раньше декабря.

● Андреас Кристенсен – тендинопатия левого ахиллова сухожилия. Врачи сказали, что датчанин выбыл на срок более четырех месяцев.

● Марк Берналь – разрыв передней крестообразной связки с поражением мениска левого коленного сустава. В этом сезоне уже не сыграет.

● Дани Ольмо – травма двуглавой мышцы бедра. Пропустит месяц.

● Фермин Лопес – травма прямой мышцы бедра. Выбыл на 2-3 недели.

● Марк-Андре тер Стеген – травма правого колена. Не сыграет в этом сезоне.

«Барса» идеально стартовала в Ла Лиге: шесть побед из шести, разница мячей 22:5. Но потеря Тер Стегена точно скажется.

Если Брэйтуэйт хочет купить «Эспаньол», то сколько у него денег? И какой бизнес?

Фото: Gettyimages.ru /Fran Santiago, Candice Ward, Maja Hitij