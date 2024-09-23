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  • Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам кричал раньше: «Почему мы играем с каким-то пожарниками?» Мы так же все смеялись. А сейчас в соперниках сборная отелей»
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Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам кричал раньше: «Почему мы играем с каким-то пожарниками?» Мы так же все смеялись. А сейчас в соперниках сборная отелей»

Александр Мостовой заступился за Максима Глушенкова и оценил его вызов в сборную.

Полузащитник «Зенита» сегодня попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. Главный тренер Валерий Карпин сказал о вызове Глушенкова: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию».

Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи клуба и сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».

«Слова Глушенкова были сказаны не в сторону сборной России, а в сторону Вьетнама и Таиланда. Он сказал то, что говорили многие.

Мы кричим каждый раз, что нам надо играть – тут же в соперниках у нас сборная отелей. И я говорил, что Глушенкова все равно вызовут в сборную. Если Максим хорошо играет, почему его не вызывать?

Раньше Карпин сам проходил через такое, кричал, как Глушенков: «Почему мы играем с каким-то пожарниками?»

Ясно, что с соперниками уровня Вьетнама мы не играли, но в раздевалке все точно так же говорили, когда попадались слабые команды. Это было, есть и будет. Мы так же все сидели в самолетах, автобусах, отелях и смеялись.

Вызов Глушенкова в сборную России никаких вопросов не вызывает», – сказал бывший хавбек сборной России Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoСборная Таиланда по футболу
logoСборная Вьетнама по футболу
товарищеские матчи (сборные)
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logoМаксим Глушенков
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