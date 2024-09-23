Депутат Свищев о вызове Глушенкова в сборную: «Удивительно. Надо было наказать, чтобы неповадно было. Ты живешь по законам РФ, государство вкладывает в тебя»

Дмитрий Свищев высказался против вызова Максима Глушенкова в сборную России.

Полузащитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил , что его не мотивируют товарищеские матчи клуба и сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита » потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».

«Удивительно. Не знаю, как Карпин его вызвал и как товарищи по команде его воспримут.

Понимаю, что он может по молодости и неопытности заявил, что с удовольствием потренировался бы с коллегами-иностранцами вместо того, чтобы играть за сборную с Вьетнамом. Но мое мнение простое, надо было наказать игрока, чтобы неповадно было на будущее.

Такие вещи недопустимы. Надо понимать, что ты живешь в нашей стране, по законам Российской Федерации, что государство вкладывает и в тебя в том числе, и в сборную России. Да, действительно, непростые времена переживает страна и российский футбол. Но надо с понимаем к этому относиться», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»