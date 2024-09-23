Депутат Свищев о вызове Глушенкова в сборную: «Удивительно. Надо было наказать, чтобы неповадно было. Ты живешь по законам РФ, государство вкладывает в тебя»
Полузащитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной на октябрьский учебно-тренировочный сбор.
Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи клуба и сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».
«Удивительно. Не знаю, как Карпин его вызвал и как товарищи по команде его воспримут.
Понимаю, что он может по молодости и неопытности заявил, что с удовольствием потренировался бы с коллегами-иностранцами вместо того, чтобы играть за сборную с Вьетнамом. Но мое мнение простое, надо было наказать игрока, чтобы неповадно было на будущее.
Такие вещи недопустимы. Надо понимать, что ты живешь в нашей стране, по законам Российской Федерации, что государство вкладывает и в тебя в том числе, и в сборную России. Да, действительно, непростые времена переживает страна и российский футбол. Но надо с понимаем к этому относиться», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»
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