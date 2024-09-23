Глушенков о вызове в сборную: «Поеду, если нужен команде и тренеру. Это большая честь. От разговоров никогда не ухожу»

Максим Глушенков отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России.

– Карпин включил вас в расширенный список. Поедете, если войдете в окончательный?

– Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны – большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.

– Карпин сказал: «Я хочу тет‑а‑тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию». Готовы?

– Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров, – сказал полузащитник «Зенита ».

Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор

Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»