Депутатов Журова о словах Глушенкова в сборную: «Я бы меньше болтала на месте футболистов. Промолчи – за умного сойдешь»

Светлана Журова отреагировала на вызов Максима Глушенкова в сборную России.

– Как вы относитесь к тому, что Карпин вызвал Глушенкова в сборную?

– Ну, наверное, это больше потому, что он хороший футболист. Заодно и в воспитательных целях – спросить, что он имел в виду, когда говорил, что нет мотивации играть за сборную.

На самом деле, я бы меньше болтала на месте наших футболистов – нужно думать о последствиях. Сегодня у тебя травма, ты не поехал, а потом тебя вызвали – как ты будешь миллионам людей в глаза смотреть? Не только тренеру, а вообще людям, партнерам по команде.

Промолчи – за умного сойдешь. Это правда, лучше промолчать. Если у тебя в голове что-то крутится, вертится, ты хочешь что-то такое высказать про сборную – промолчи, потерпи. Особенно учитывая обстановку в мире.

Сейчас вся страна смотрит и думает – что Глушенков будет делать после этих слов? Ну, пусть Карпин его посмотрит, спросит у него что-то. Даже интересно, – сказала депутат Госдумы РФ.

Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор