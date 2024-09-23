Вердикт по иску «Ман Сити» против АПЛ будет в ближайшее время. Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП
Решение по делу «Манчестер Сити» против АПЛ примут в ближайшее время.
В начале лета «Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Считается, что возможная победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях финансового фэйр-плей.
Как сообщает The Telegraph, в июне на протяжении двух недель в закрытом режиме проходили арбитражные слушания по этому делу.
Поскольку в четверг состоится собрание акционеров клубов Премьер-лиги, ожидается, что результат будет объявлен в ближайшие дни.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Telegraph
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