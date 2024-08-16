Руководитель клуба АПЛ предположил, что «Ман Сити» могут лишить 70-80 очков. Есть идея снимать очки три сезона подряд, чтобы ограничить шансы на выход в ЛЧ (The Athletic)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА бизнес деньги Футбол

Руководитель клуба АПЛ сделал предположение о вычете у «Ман Сити» 70-80 очков.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что независимая комиссия по изучению нарушений клуба начнет работу в середине или конце сентября.

«Коллективное мнение, которое я слышал, заключается в том, что соответствующей санкцией должно быть существенное лишение очков. Речь идет о 70-80 очках – это гарантирует «Сити» сезон в Чемпионшипе», – сказал один из руководителей клуба АПЛ.

Один из спортивных деятелей среди прочего предположил, что очки клуба могут вычесть в каждом из следующих трех сезонов – это ограничит шансы «Манчестер Сити» на выход в Лигу чемпионов.

103 комментария
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Скорее поверю, что этот руководитель лишится очка.
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Если мс выиграет лигу со штрафом в 20+ очков, смеяться будем
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Ответ Ник Ник
Комментарий скрыт
Если для вас успех это использование мошеннических схем, то это о многом о вас говорит
+65
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Гвардиолу видели в магазине спортивной атрибутики: пробивал лыжи на кассе)))
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Ответ Ник Ник
Комментарий скрыт
«Вор должен сидеть в тюрьме!»(с)
+52
-9
+43
Прочитав это, Саламыч нахмурил усы и, на всякий случай, отклонил предложение Лудогорца.
+39
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Ответ Фут.Боль
Скорее поверю, что этот руководитель лишится очка.
70-80 раз. Возможно, в течении 3-х сезонов подряд
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А снимать очки с Эвертона будут.
+20
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Ответ Фут.Боль
Скорее поверю, что этот руководитель лишится очка.
100 % !
Кишка тонка принять такое решение, да и мировая футбольная закулиса не позволит !
+19
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+15
Если так случится, Шейх наберёт Пересу и запустят Суперлигу. У одного безграничный бюджет, у другого фанаты и влияние. Идеальный союз.
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Саня Журавлёв переживал, где Пепу найти мотивацию в Сити. Если влупят хотя бы 20 очков штрафа, то будет новый квест))
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Ответ x2dj8fx6q7
Гвардиолу видели в магазине спортивной атрибутики: пробивал лыжи на кассе)))
Уже смазанные?))
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Получается преимущество клуб получил во времена противостоянии с Ливерпулем, а снимут очки для Арсенала?
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Ответ Циклон
Если мс выиграет лигу со штрафом в 20+ очков, смеяться будем
А если выиграет со штрафом -80, то плакать
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Не хотелось бы такого исхода для столь крутой команды. Манчестер Сити в последние годы показывает грамотный подход к футбольным делам и является отличным примером для других клубов. Моему любимому МЮ до такого уровня планирования и грамотному управлению еще очень долго, а быть может и никогда не дойти!!!
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Зенит тоже нужно.
+12
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+7
Если рассрочка,то этот руководитель Боули
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Ответ Ник Ник
Комментарий скрыт
Все это благодаря огромным вливаниям. Глупо отрицать, что менеджмент использует их эффективно. Но вливание этих ресурсов в МанСити было с явными нарушениями. Когда компания со штатом в 5 человек становится спонсором лидера АПЛ, вопросы не могут не возникнуть.
+8
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+6
Ответ OldRedWhite
100 % ! Кишка тонка принять такое решение, да и мировая футбольная закулиса не позволит !
Почему? Один из величайших клубов в истории футбола не постеснялись отправить в пердив и лишить титулов, хоть там и другое дело немного было. Это я про Юве если что
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Не руководитель Арсенала случаем?
+6
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Храбрости не хватит у руководства АПЛ.
Жим-жим :)
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как вариант по одному очку в течение 80 лет
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В принципе, если такое решение будет принято, можно 70-80 сезонов снимать с Сити по одному баллу в итоговой турнирной таблице...
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Ипотека очковая сроком на 20 лет , по ставке 25 очков в год
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Ответ BaldFraud
Они даже ЛЧ разок выиграли всего. И есть тенденция, по которой большие клубы часто проваливаются в ЛЕ.
Мне нравится формулировка "даже ЛЧ", как будто ЛЧ выиграть проще)
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Ответ кэпко
Если так случится, Шейх наберёт Пересу и запустят Суперлигу. У одного безграничный бюджет, у другого фанаты и влияние. Идеальный союз.
Так и нужно сделать. А то какое то ОПГ получается, нет у них никакого приоритетного права на футбол. Любой кто хочет может создать турнир если осилит его организацию и существование. А тут собрались УЕФА ФИФА и национальные чемпионаты и по сговору ставят условия
+8
-5
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Ну по факту это максимум 2 сезона без ЛЧ, потому что ЛЕ Сити точно выиграет. Не супержёстко, но достаточно, чтобы бросить кость требующей крови толпе, поэтому вполне реалистично.
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Ответ StHappyOne
А в чем мошенничество? Они играли честно на поле. Мяч круглый
Кем играли не подскажете? как набирали состав? чем привлекали? Игроки наверно на громкое имя шли, а не на жирные чеки
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Ответ Zero_KiLL
Не хотелось бы такого исхода для столь крутой команды. Манчестер Сити в последние годы показывает грамотный подход к футбольным делам и является отличным примером для других клубов. Моему любимому МЮ до такого уровня планирования и грамотному управлению еще очень долго, а быть может и никогда не дойти!!!
правила должны быть едины для всех, а не только для Лудогорца.
+4
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Как говорил Линекер: "Финансовый фэйр-плей - это такие правила, которые нарушают все, а наказывают всегда Эвертон"
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