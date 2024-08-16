Руководитель клуба АПЛ предположил, что «Ман Сити» могут лишить 70-80 очков. Есть идея снимать очки три сезона подряд, чтобы ограничить шансы на выход в ЛЧ (The Athletic)

Руководитель клуба АПЛ сделал предположение о вычете у «Ман Сити» 70-80 очков.

В феврале 2023 года обвинила « » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что независимая комиссия по изучению нарушений клуба начнет работу в середине или конце сентября.

«Коллективное мнение, которое я слышал, заключается в том, что соответствующей санкцией должно быть существенное лишение очков. Речь идет о 70-80 очках – это гарантирует «Сити» сезон в Чемпионшипе», – сказал один из руководителей клуба АПЛ.

Один из спортивных деятелей среди прочего предположил, что очки клуба могут вычесть в каждом из следующих трех сезонов – это ограничит шансы «Манчестер Сити» на выход в Лигу чемпионов.