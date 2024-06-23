Экс-советник «Ман Сити» о нарушении ФФП: «Обвинений 130, а не 115. АПЛ изначально ошиблась»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей Футбол

Бывший советник «Манчестер Сити» сообщил, что АПЛ выдвинула больше 115 обвинений.

Премьер-лига считает, что «горожане» нарушили финансовые правила лиги, и дело будет рассмотрено в конце 2024 года.

«На самом деле не 115, а 130. Но из-за изначально допущенной АПЛ ошибки и ранних брифингов для СМИ говорят про 115. Это самые серьезные обвинения», – заявил Стефан Борсон в подкасте BBC.

Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП: «В отчетах есть суммы, о которых не сообщалось футбольным властям»

Финэксперт о 115 нарушениях «Сити»: «Не думаю, что слухи об исключении – раздувание истории. Если какое-то нарушение докажут, может быть существенное наказание. АПЛ предпочла бы узнать вердикт до лета-2025»

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25 комментариев
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Да хватит уже давить на Эвертон. Они от 115 то не отойдут.
+60
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+54
А может Пеп не случайно последний сезон будет в Сити? Что-то знает лысый.
Сити в чемпионшип и лишить всех трофеев
+36
-5
+31
Минус 15 очков Эвертону
+28
-5
+23
Ответ superbro
Минус 15 очков Эвертону
Гриффиндору!
+15
-1
+14
"На вид" у меня есть, Борис Петрович. У меня "строгого с предупреждением" нет.
©
+6
-1
+5
клуб 130
+5
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+2
Напряглись не только в Эвертоне, но теперь и в Лестере, и в Астон Вилле ))
+4
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Акция: соверши 115 нарушений и получи 15 обвинений в подарок!
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Ответ Н.Ф.
"На вид" у меня есть, Борис Петрович. У меня "строгого с предупреждением" нет. ©
Предлагаю поставить шейха Мансура на вид и разойтись по домам. Шестая серия сегодня.
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Ответ Дядя ТУРА
А может Пеп не случайно последний сезон будет в Сити? Что-то знает лысый. Сити в чемпионшип и лишить всех трофеев
что же он тогда в 2020 не ушёл, когда уефа сити дисквалифицировала из еврокубков?
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Ответ Godare88
Гриффиндору!
Тогда уж Слизерину.
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в корне меняет дело
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А, ну давай
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