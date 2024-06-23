Экс-советник «Ман Сити» о нарушении ФФП: «Обвинений 130, а не 115. АПЛ изначально ошиблась»

Бывший советник «Манчестер Сити» сообщил, что АПЛ выдвинула больше 115 обвинений.

Премьер-лига считает, что «горожане» нарушили финансовые правила лиги, и дело будет рассмотрено в конце 2024 года.

«На самом деле не 115, а 130. Но из-за изначально допущенной АПЛ ошибки и ранних брифингов для СМИ говорят про 115. Это самые серьезные обвинения», – заявил Стефан Борсон в подкасте BBC.

Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП: «В отчетах есть суммы, о которых не сообщалось футбольным властям»

Финэксперт о 115 нарушениях «Сити»: «Не думаю, что слухи об исключении – раздувание истории. Если какое-то нарушение докажут, может быть существенное наказание. АПЛ предпочла бы узнать вердикт до лета-2025»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?