«Ман Сити» ввел плату за парковку для фанатов-инвалидов. Ассоциация футбольных болельщиков раскритиковала «горожан», а фан-группы запустили кампанию по сбору средств

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес происшествия Этихад Стэдиум дискриминация Футбол

Ассоциация болельщиков с инвалидностью раскритиковала «Манчестер Сити».

Daily Mail передает, что с этого сезона фанаты с ограниченными возможностями должны платить по 6 фунтов за парковку у «Этихад Стэдиум». Ожидается, что «горожане» будут зарабатывать на этом около 2160 фунтов за игру.

Такое решение возмутило основные фан-группы «Ман Сити», и болельщики запустили краудфандинговую кампанию с целью компенсировать деньги тем, кого затронет новая система. К моменту публикации статьи было собрано свыше 1500 фунтов.

Говард Коэн, председатель Ассоциации болельщиков с инвалидностью, сказал: «Нам, как преданным болельщикам «Манчестер Сити», больно отмечать, что наш клуб не проявляет сочувствия и продолжает наказывать своих болельщиков с ограниченными возможностями за то, что им приходится парковать машины рядом со стадионом».

Бывший представитель «Ман Сити» по работе с болельщиками-инвалидами Марк Тодд заявил, что «ответственным лицам в «Сити» должно быть стыдно».

Представитель Ассоциации футбольных болельщиков поддержал запуск кампании по сбору средств и отметил: «Болельщики с инвалидностью сталкиваются с бесчисленными препятствиями на пути к получению удовольствия от матча, и это часто остается незамеченным. Поэтому разочаровывает тот факт, что клуб такого размера и достатка, как «Манчестер Сити», ввел плату за парковку для инвалидов».

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11 комментариев
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Будут показать в суде что доходы есть ещё от парковочных мест. Все по плану
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им что денег мало?)))
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Бедные шейхи
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"Экономика должна быть экономной." Л. Брежнев.

P. S. Написано "должны платить по 6 млн фунтов". Поправьте.
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На что только не идут после обвинений в 115 нарушениях
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Ну а как вы хотели? 115 нарушений сами собой не растворятся
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Вы серьезно?)
Именно это в бюджете мешает снова покупать чемпионства?)
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а что случилось? ведь это клуб с " самыми большими доходами" 🤷‍♂️ Мансур не досыпал, что ли?
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Теперь МЮ должен переманить всех инвалидов и вне поля.
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Дааа. Совсем бедуины обнищали.
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