«Ман Сити» ввел плату за парковку для фанатов-инвалидов. Ассоциация футбольных болельщиков раскритиковала «горожан», а фан-группы запустили кампанию по сбору средств
Ассоциация болельщиков с инвалидностью раскритиковала «Манчестер Сити».
Daily Mail передает, что с этого сезона фанаты с ограниченными возможностями должны платить по 6 фунтов за парковку у «Этихад Стэдиум». Ожидается, что «горожане» будут зарабатывать на этом около 2160 фунтов за игру.
Такое решение возмутило основные фан-группы «Ман Сити», и болельщики запустили краудфандинговую кампанию с целью компенсировать деньги тем, кого затронет новая система. К моменту публикации статьи было собрано свыше 1500 фунтов.
Говард Коэн, председатель Ассоциации болельщиков с инвалидностью, сказал: «Нам, как преданным болельщикам «Манчестер Сити», больно отмечать, что наш клуб не проявляет сочувствия и продолжает наказывать своих болельщиков с ограниченными возможностями за то, что им приходится парковать машины рядом со стадионом».
Бывший представитель «Ман Сити» по работе с болельщиками-инвалидами Марк Тодд заявил, что «ответственным лицам в «Сити» должно быть стыдно».
Представитель Ассоциации футбольных болельщиков поддержал запуск кампании по сбору средств и отметил: «Болельщики с инвалидностью сталкиваются с бесчисленными препятствиями на пути к получению удовольствия от матча, и это часто остается незамеченным. Поэтому разочаровывает тот факт, что клуб такого размера и достатка, как «Манчестер Сити», ввел плату за парковку для инвалидов».
P. S. Написано "должны платить по 6 млн фунтов". Поправьте.
Именно это в бюджете мешает снова покупать чемпионства?)