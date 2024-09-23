Лапочкин об удалении Маухуба: «Иванов ошибся и погорячился. Элементы симуляции есть, но есть и физический контакт – явной второй желтой нет»

Сергей Лапочкин назвал ошибкой судьи удаление игрока «Динамо» Эль-Мехди Маухуба.

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак » и «Динамо » сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте с поля был удален вышедший на замену форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб , получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

«За длинный язык Маухубу дали первую желтую, а вторая была уже за симуляцию.

Конечно же, там есть элементы симуляции, но есть и физический контакт. Мажич с момента своего прихода неоднократно говорил, что вторая желтая карточка должна быть очевидная, такая, что всем все понятно.

В этом эпизоде мы не видим явной второй желтой. Мне кажется, что в данном эпизоде Иванов ошибся и погорячился, удалив Маухуба с поля», – сказал бывший арбитр ФИФА Лапочкин.