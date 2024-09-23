Вингер «Динамо» Гомес об удалении Маухуба Ивановым: «Арбитр был очень слабым в матче со «Спартаком», но так бывает, он тоже человек»

Артур Гомес оценил судейство в матче «Динамо» со «Спартаком» в 9-м туре Мир РПЛ.

Напомним, московское дерби завершилось со счетом 2:2. Главный арбитр матча Сергей Иванов удалил нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба , показав ему вторую желтую карточку на 75-минуте встречи.

– Ты понял, за что показали Маухубу красную?

Нет, не понял. Арбитр был очень слабым в этом матче, но это не зависит от нас.

– Вторая желтая была за симуляцию.

– Это его интерпретация. Не считаю, что судья провел хороший матч, но так бывает. Он тоже человек», – сказал полузащитник «Динамо ».

Маухуб получил две желтые за 3 минуты в матче со «Спартаком» – за споры с судьей и симуляцию. Форвард «Динамо» вышел на замену на 69-й минуте и удалился на 75-й