Личка о 2-й желтой Маухубав матче со «Спартаком»: «Когда Бонгонда летает, будто самолет садится, реакции ноль. Надо быть последовательными, такие решения ломают игру»
Марцел Личка раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».
В 9-м туре Мир РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов показал вторую желтую карточку за симуляцию форварду бело-голубых Эль-Мехди Маухубу. Первое предупреждение марокканец получил тремя минутами ранее за споры с судьей.
«Я всегда с уважением отношусь к судьям, все делают ошибки. Но… есть большой вопрос. Я согласен с первой желтой карточкой – нет вопросов.
Если он увидел симуляцию и показал желтую карточку – хорошо. Но почему, когда Бонгонда в конце первого тайма летает так, будто самолет садится, реакции ноль? Просто ничего.
Надо быть последовательным. Такие решения ломают игру – особенно дерби. Нет вопросов к судьям, но такое…», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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