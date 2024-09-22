Личка о 2-й желтой Маухубав матче со «Спартаком»: «Когда Бонгонда летает, будто самолет садится, реакции ноль. Надо быть последовательными, такие решения ломают игру»

Марцел Личка раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».

В 9-м туре Мир РПЛ «Спартак » и «Динамо» сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов показал вторую желтую карточку за симуляцию форварду бело-голубых Эль-Мехди Маухубу . Первое предупреждение марокканец получил тремя минутами ранее за споры с судьей.

«Я всегда с уважением отношусь к судьям, все делают ошибки. Но… есть большой вопрос. Я согласен с первой желтой карточкой – нет вопросов.

Если он увидел симуляцию и показал желтую карточку – хорошо. Но почему, когда Бонгонда в конце первого тайма летает так, будто самолет садится, реакции ноль? Просто ничего.

Надо быть последовательным. Такие решения ломают игру – особенно дерби. Нет вопросов к судьям, но такое…», – сказал главный тренер «Динамо ».