Булыкин об удалении Маухуба: «Он «нырнул» так отчетливо, что во времена ВАР это наказывается»

Дмитрий Булыкин оценил эпизод с удалением игрока «Динамо».

Встреча «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 2:2. Матч обслуживал главный судья Сергей Иванов . На 74-й минуте он показал вторую желтую карточку форварду бело-голубых Эль-Мехди Маухубе за симуляцию.

– Судьи у нас трактуют все по-своему. Тут можно говорить и про пенальти, и про вторую желтую. «Спартак» немного огорчен, потому что в большинстве упустили победу, но игра всем понравилась и была зрелищной. Была интрига. Судейство? К нему всегда есть вопросы.

– Удаление нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба за «нырок». Не было ощущения, что игрок, упал, но это не тянуло на желтую и удаление?

– Выпрашивал пенальти, можно было и дать. Учитывая то, что это вторая желтая и, следовательно, это удаление, не стоит ломать игру – это на совести судьи. Но я бы тоже дал, потому что он «нырнул» так отчетливо, что во времена ВАР это наказывается.

– Игроки «Динамо» очень активно начали этот матч, но вскоре сбросили темп, а «Спартак» начал давить.

– Играли в гостях, большой объем работы невозможно выполнять на протяжении всего матча. Где-то соперник перехватывает инициативу. Много нюансов, которые на это влияют, и голы, которые окрыляют. По движению, по борьбе, по голам претензий нет. Игра понравилась. Красная карточка для «Спартака» повлияла в худшую сторону. Должны были выигрывать с большим счетом, но «Динамо » сравняло. А «Спартак » на последних секундах и вовсе чуть не проиграл, – сказал бывший нападающий «Динамо».