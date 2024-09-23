  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев об удалении Маухуба в матче со «Спартаком»: «Я не увидел симуляции, Иванов практически убил одну команду. Он не понимает, какой матч судил?»
31

Ловчев об удалении Маухуба в матче со «Спартаком»: «Я не увидел симуляции, Иванов практически убил одну команду. Он не понимает, какой матч судил?»

Евгений Ловчев прокомментировал удаление игрока «Динамо» в дерби со «Спартаком».

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте с поля был удален форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

«Я не увидел симуляции от игрока «Динамо». Его чуть‑чуть задели, он упал, но не просил пенальти. В такой ситуации просто невозможно давать пенальти. Ничего там не было, а судья взял и практически убил одну команду.

Ну, схватился за ноги, там люди по пять минут лежат, почему Иванов не дает за это карточки? Он не понимает, какой матч он судил? Был маленький толчок», – сказал бывший футболист «Спартака» и «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoЕвгений Ловчев
logoСергей Сергеевич Иванов
logoМатч ТВ
logoЭль-Мехди Маухуб
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вингер «Динамо» Гомес об удалении Маухуба Ивановым: «Арбитр был очень слабым в матче со «Спартаком», но так бывает, он тоже человек»
17сегодня, 11:52
Булыкин об удалении Маухуба: «Он «нырнул» так отчетливо, что во времена ВАР это наказывается»
12вчера, 20:59
«Я дурею от наших судей. Иванов испортил игру «Спартак» – «Динамо» удалением. Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую». Ловчев о красной Маухубу
27вчера, 20:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Крылья Советов» в гостях у «Ахмата»
2182сегодня, 15:30Live
Гурцкая о словах Амарала про Глушенкова: «Игроков с характером нельзя брать? Нужна масса, приглаженные и причесанные, как Умяров и Литвинов?»
36 минут назад
«Если хочешь переспать с кем-то, нужно приглашать адвоката. Не понимаю этого бреда. Сейчас правят женщины». Экс-президент «Валенсии» Роч про обвинения Мира в изнасиловании
1114 минут назад
Пьянич просит у ЦСКА 3 млн евро в год, клуб предлагает 34-летнему хавбеку 1,5 млн («ВсеПроСпорт»)
3624 минуты назад
Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!
вчера, 19:00Спецпроект
Каррагер об АПЛ: «Будет похоже на прошлый сезон – «Ливерпуль» слегка позади «Ман Сити» и «Арсенала»
533 минуты назад
Карло Анчелотти: «Мне посчастливилось тренировать великие клубы, такие как «Милан», но «Реал» – лучший. Продержаться здесь столько матчей – это практически чудо!»
1139 минут назад
Подкупить Левникова пытался экс-президент «Валенсии» Роч: «Это было в матче с «Баварией». Я дал агенту 3 млн песет, он обманул меня. На 5-й минуте в наши ворота назначили пенальти»
1442 минуты назад
Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре: «Они могут отправить предложение, мы его быстро примем»
3450 минут назад
Тебас о Винисиусе: «Он возглавляет борьбу с расизмом и должен контролировать себя. Если не будет, это помешает ему добиться успеха»
1851 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Крылья Советов». 1:0 – Кардозо открыл счет. Онлайн-трансляция
2432 минуты назадLive
Кин про Артету и удаление Троссарда: «Тренеры каждую неделю говорят про решения судей против них. Покажи класс, скажи, что игрок поступил глупо, но мы отреагировали хорошо, идем дальше»
12сегодня, 15:59
Гарре почувствовал дискомфорт на разминке перед игрой «Крыльев» с «Ахматом». Вместо Бенхамина вышел Орозко
3сегодня, 15:41
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Иттифак» против «Аль-Адалы»
7сегодня, 15:32Live
На «Газпром Арене» состоялась викторина для болельщиков «Зенита» и «Факела»
4сегодня, 15:32Фото
Фонсека пообещал журналистам португальский десерт паштел-де-ната после победы «Милана» над «Интером» в дерби
4сегодня, 15:15
Тебас о календаре: «ФИФА советуется с нами, но делает что хочет, хотя мы несогласны. Это угрожает здоровью игроков и футбольной экосистеме. Забастовка реальна, думаю»
2сегодня, 15:04
Матч «Ньюкасла» и «АФК Уимблдон» в Кубке лиги перенесен из-за подтопления на стадионе команды 4-й лиги Англии
4сегодня, 15:04
Личка о футбольной столице России: «Оренбург – там команда, благодаря которой я в «Динамо». Больше всего болельщиков в стране у «Спартака»
21сегодня, 14:48
Неизвестные проникли на стадион «Партизана», подожгли поле и разбросали битое стекло перед дерби с «Црвеной Звездой». Клуб подозревает своих ультрас
4сегодня, 14:08