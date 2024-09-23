Ловчев об удалении Маухуба в матче со «Спартаком»: «Я не увидел симуляции, Иванов практически убил одну команду. Он не понимает, какой матч судил?»

Евгений Ловчев прокомментировал удаление игрока «Динамо» в дерби со «Спартаком».

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак » и «Динамо» сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте с поля был удален форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб , получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

«Я не увидел симуляции от игрока «Динамо ». Его чуть‑чуть задели, он упал, но не просил пенальти. В такой ситуации просто невозможно давать пенальти. Ничего там не было, а судья взял и практически убил одну команду.

Ну, схватился за ноги, там люди по пять минут лежат, почему Иванов не дает за это карточки? Он не понимает, какой матч он судил? Был маленький толчок», – сказал бывший футболист «Спартака» и «Динамо».