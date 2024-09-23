Генич о 2-й желтой Маухуба в матче со «Спартаком»: «Арбитр уровня Иванова не имеет права давать такие карточки. Удаление спасло «Динамо» – вовремя вспомнили, что нужно атаковать»

Константин Генич не согласен с удалением Эль-Мехди Маухуба в игре со «Спартаком».

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2). На 75-й минуте с поля был удален форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб , получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

«Арбитр уровня Сергея Иванова не имеет права давать такие карточки. Это удаление просто спасло «Динамо», потому что бело‑голубые вспомнили, что нужно атаковать, а «Спартак», наоборот, уверовал, что не будет проблем», – сказал комментатор «Матч ТВ ».

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