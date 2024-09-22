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  • Маухуб получил две желтые за 3 минуты в матче со «Спартаком» – за споры с судьей и симуляцию. Форвард «Динамо» вышел на замену на 69-й минуте и удалился на 75-й
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Маухуб получил две желтые за 3 минуты в матче со «Спартаком» – за споры с судьей и симуляцию. Форвард «Динамо» вышел на замену на 69-й минуте и удалился на 75-й

«Динамо» осталось в меньшинстве за 15 минут до конца матча со «Спартаком».

Марокканский форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб на 72-й минуте получил желтую карточку за споры с арбитром Сергеем Ивановым, а на 75-й – вторую после того, как судья счел его падение в штрафной красно-белых симуляцией.

Маухуб вышел на замену на 69-й минуте.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoСергей Сергеевич Иванов
logoЭль-Мехди Маухуб
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