Маухуб получил две желтые за 3 минуты в матче со «Спартаком» – за споры с судьей и симуляцию. Форвард «Динамо» вышел на замену на 69-й минуте и удалился на 75-й
«Динамо» осталось в меньшинстве за 15 минут до конца матча со «Спартаком».
Марокканский форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб на 72-й минуте получил желтую карточку за споры с арбитром Сергеем Ивановым, а на 75-й – вторую после того, как судья счел его падение в штрафной красно-белых симуляцией.
Маухуб вышел на замену на 69-й минуте.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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